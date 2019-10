Gourmet-Magazin „Der Feinschmecker“ suchte die 500 besten Metzger Deutschlands - und wurde auch in Kevelaer fündig

Wo gibt es die besten Rindersteaks, Weißwürste und Kochschinken? Das Gourmet-Magazin „Der Feinschmecker“ ist der Frage auf den Grund gegangen und hat in seiner September-Ausgabe die 500 besten Metzger Deutschlands vorgestellt. In Kevelaer wurde die Metzgerei Moeselaegen ausgezeichnet.

Auf 210 Seiten präsentiert das Magazin in einem beigelegten Booklet die pure Fleischeslust – mit tollen Betrieben, die ihr Handwerk mit Liebe und Engagement betreiben. Eindeutig ist die Tendenz zum Tierwohl: Fast alle ausgezeichneten Metzger kaufen die Tiere bei Bauern aus der Nachbarschaft, um lange Transportwege und Stress vor dem Schlachten zu vermeiden, und achten auf die artgerechte Haltung der Rinder, Schweine und Geflügel. Um sich erfolgreich gegen die Supermärkte zu behaupten, setzen die Top-Metzger auf modernes Know-how und umfangreichen Service: Sie schneiden Fleischstücke nach Maß auf Kundenwunsch zu und erklären die neuen, beim Barbecue beliebten amerikanischen Steakschnitte wie Denver Cut, Flank Steak und Center of the Ribeye

Bei den Recherchen der besten Adressen wurde die Redaktion intensiv von Lesern unterstützt, die Hunderte von Tipps als ihre Favoriten nannten. Viele Tausend Vorschläge erreichten die Redaktion über Facebook. In anonymen Testbesuchen wurden dann die Metzger geprüft, dabei spielte neben der geschmacklichen Qualität der Würste und Schinken auch die Kompetenz und Freundlichkeit der Verkäufer eine Rolle.