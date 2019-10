40 Jahre im Unternehmen

In geselliger Runde feierten die Mitarbeiter und die beiden Geschäftsführer Georg und Achim Smets der Firma Smets aus Kevelaer im Goldenen Schwan mit Udo Toonen ein stolzes Jubiläum. Der gelernte Gas- und Wasserinstallateur fing am 1. August 1979 seine Ausbildung bei der Firma Smets an. Heute leitet und betreut er als Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klima Großbaustellen.

Toonen arbeitet seit 40 Jahren ununterbrochen im Betrieb. „Er arbeitet gerne, er liebt seinen Beruf“, erzählt Georg Smets. Toonen sei stets zuverlässig gewesen, „nie krank“ und konnte vor allem immer auf die Unterstützung seiner Frau Renate Toonen zählen. Udo Toonen ist außerdem im Prüfungsausschuss tätig, in dem er Auszubildende auf Arbeitnehmerseite prüft. Jetzt wurde er von Michael Janßen, Obermeister der Innung Sanitär-Heizung-Klima Kreis Kleve, und Michael Köster, stellv. Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Kleve, mit der „Silbernen Medaille“ der Handwerkskammer Düsseldorf ausgezeichnet.