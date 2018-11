Der Verkehrsverein Kevelaer und Umgebung e.V. hatte zu seiner Jahreshauptversammlung ins Forum der Begegnungsstätte eingeladen. Knapp 60 Interessierte waren dieser Einladung gefolgt, allerdings waren nur 46 davon als Vereinsmitglieder auch tatsächlich stimmberechtigt.

Der Abend gliederte sich in zwei große Blöcke und ein satzungsbedingtes kurzes Nachspiel. Der erste Teil stand ganz im Zeichen der vereinsüblichen Regularien aus Jahresbericht und Entlastung des Vorstands. Teil zwei war dann der Zukunft des Vereins gewidmet und wahrlich ein dicker Brocken – die dahinterstehende Vorbereitung war immens.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Gabriele Polders übernahm Dr. Rainer Killich als Geschäftsführer das Zepter und führte souverän durch das Reich der Zahlen aus den Jahren 2016 und 2017. An dieser Stelle seien nur einige Schlaglichter geworfen, die Tendenzen verdeutlichen und die Entscheidung für eine Neuausrichtung des Vereins verständlich machen sollen.

Immer weniger Mitglieder

Die Zahl der im Verkehrsverein organisierten Mitglieder ist seit Jahren rückläufig und aktuell bei 242 angekommen, was unverkennbare Spuren auf Seite der Einnahmen hinterließ. Deutlich uneinheitlicher ist das Bild auf Seite der Ausgaben. Größter Block sind hier die Aktivitäten in der Advents- und Weihnachtszeit. Der Krippenmarkt, die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt (außer in der Hauptstraße) und die 2017 entfallene Weihnachtsverlosung sind gleichermaßen Kostenverursacher wie für das Kevelaerer Lebe…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

Jetzt lesen, später zahlen KB-Digital 6-Monate-Pass 6 Monate Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 34,00 EUR KB-Digital 14-Tage-Pass 14 Tage Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 3,50 EUR KB-Digital Jahresabo 1 Jahr Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 54,90 EUR KB-Digital Quartalsabo 3 Monat Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 17,90 EUR Jetzt kaufen, später zahlen Gutschein-Code einlösen Bereits gekauft? | Gutschein einlösen Abbrechen Powered by