Ein ziemlich rasanter Start war es, den die Karnevalsjugend Kevelaer e.V. (KJK) da hingelegt hat. Während andere Vereine bei ihrer Gründung gerade einmal die Mindestzahl an Mitgliedern erreichen, starteten die Karnevalist*innen 2019 mit einer Gruppe, die schon bald in den dreistelligen Bereich gehen sollte. Angefangen hatte alles schon drei Jahre zuvor. Fünf junge karnevalsbegeisterte Männer hatten sich die Idee in den Kopf gesetzt, mit einem eigenen Wagen im Karnevalszug mitzuziehen. Etwas Geld in die Hand genommen, Freunde und Familie animiert, einen ausrangierten Schweinetransporter besorgt und es konnte losgehen.