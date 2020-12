Schon viele grenzüberschreitende Projekte zwischen den niederländischen und deutschen Kommunen der Euregio Rhein-Maas-Nord wurden in den vergangenen Jahren auf den Weg gebracht. Nun ist zum ersten Mal in gemeinsamer Arbeit mit der „Stichting Vredeseducatie“ und der deutschen Kriegsgräberstätte in Ysselsteyn ein Buch entstanden. Dieses beschäftigt sich im Zeichen des 75-jährigen Bestehens mit der Befreiung der Niederlande und dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Es trägt den Titel „75 Jahre Freiheit - Mitmachbuch für Kinder“. Durch Bürgermeister Dr. Dominik Pichler und Michael Simons von der Stadtverwaltung Kevelaer wurde es an allen Kevelaerer Schulen für Kinder zwischen 10 und 14 Jahren verteilt.