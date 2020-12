Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve steigt wieder leicht auf 93,5

Am heutigen Dienstag, 8. Dezember 2020, liegen dem Kreisgesundheitsamt zur Mittagszeit insgesamt 3.631 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie vor. Das sind 49 mehr als am Vortag. Von den 3.631 Indexfällen sind 163 in Bedburg-Hau, 406 in Emmerich am Rhein, 476 in Geldern, 415 in Goch, 109 in Issum, 127 in Kalkar, 119 in Kerken, 331 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 600 in Kleve, 123 in Kranenburg, 233 in Rees, 62 in Rheurdt, 201 in Straelen, 71 in Uedem, 63 in Wachtendonk und 132 in Weeze.

Von den insgesamt 3.631 bestätigten Corona-Fällen gelten 3.246 als genesen; 71 Personen sind verstorben. Die 71. verstorbene Person kommt aus Goch und war Ende 90. Zu Vorerkrankungen ist dem Gesundheitsamt nichts bekannt. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 29 Personen im Krankenhaus.

Aktuelle Entwicklungen in Einrichtungen

Einen Corona-Indexfall gibt es in Emmerich am Rhein im Katholischen Kindergarten St. Georg Hüthum, in der Wallfahrtsstadt Kevelaer im Kindergarten St. Antonius sowie in Straelen erneut im Städtischen Gymnasium. Es gibt mehrere Coronafälle in Kleve im Seniorenzentrum Herz-Jesu-Kloster. Die betroffenen Personen stehen unter Quarantäne. Das Gesundheitsamt steht in engem Kontakt mit den Einrichtungen.

7-Tage-Inzidenz

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 93,5. Gestern lag dieser Wert bei 87,4. Aktuell befinden sich insgesamt 2.108 Personen in häuslicher Quarantäne.