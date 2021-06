Wundertüte wartet wieder auf Besucher*innen

Nach einer langen coronabedingten Pause, findet ab dem 7. Juli 2021 wieder das „Ferienkino am Morgen“ statt. Während der gesamten Sommerferien wird jeden Mittwoch, um 10.30 Uhr, im Konzert- und Bühnenhaus oder der Öffentlichen Begegnungsstätte, ein Kinderfilm gezeigt. Außerdem bekommt jede*r Kinobesucher*in wieder eine Wundertüte, die in der Eintrittskarte enthalten ist. Der Eintritt umfasst zudem ein Getränk, Popcorn und Weingummi.

Alle Besucher*innen und Kinder (ab sechs Jahren) müssen nachweisen, geimpft, genesen oder negativ getestet zu sein. Im Konzert- und Bühnenhaus besteht eine Maskenpflicht. Der Mund-Nasen-Schutz darf auf dem Sitzplatz während der Filmvorstellung abgelegt werden.

Komödie

Das Ferienkino startet am 7. Juli im Konzert- und Bühnenhaus mit einer Komödie: Der Musiklehrer Joe Gardner aus New York ist Jazzmusiker und möchte auf einer großen Bühne spielen. Eines Tages bekommt er die Gelegenheit, mit der berühmten Dorothea Williams aufzutreten. Er baut einen Unfall und landet in einer anderen Dimension. Seine Seele ist von seinem Körper getrennt. Um seinen Auftritt nicht zu verpassen, setzt er alles daran, wieder in seinen Körper auf der Erde zu gelangen.

Emotional

Am zweiten Mittwoch in den Ferien, 14. Juli, wird es in der Öffentlichen Begegnungsstätte emotional: Riley ist elf Jahre alt und nicht glücklich mit dem Umzug in eine andere Stadt. Sie ist so unglücklich, dass ihre Gefühle ein Eigenleben entwickeln. Ihre Emotionen Freude, Angst, Wut, Ekel und Traurigkeit wollen ihr helfen, sich an ihr neues Leben zu gewöhnen. Dabei sind sie sich nicht immer einig, wie ihnen das am besten gelingen kann.

Jim Knopf

Ein Abenteuer von Jim Knopf und Lokführer Lukas gibt es am 21. Juli im „Ferienkino am Morgen“ im Konzert- und Bühnenhaus: Die Wilde 13 hat herausgefunden, dass Frau Malzahn besiegt wurde, und will sich nun rächen. Den Einwohner*innen ist die Gefahr noch nicht bekannt. Beim Besuch von Prinzessin Li Si beichtet Jim Knopf ihr ein Geheimnis. Er hat großes Vertrauen zu ihr.

Kinderfilm

Ein Kinderfilm mit viel Musik steht am 28. Juli auf dem Programm: Als Tochter des Häuptlings Tui lebt Vaiana auf einer paradiesischen Insel im Südpazifik. Sie liebt den Ozean, aber ihr Vater verbietet, mit dem Boot über das nahe Riff hinauszufahren. Doch plötzlich droht Gefahr und Vaiana segelt in Begleitung des Hahns Hei Hei und des Hausschweins Pua los, um den Halbgott Maui zu suchen.

Monsterhaft

Am vorletzten Mittwoch, 4. August, geht es im Konzert- und Bühnenhaus um die Welt von Kumandra: In ihr haben sich vor langer Zeit die Drachen selbst geopfert, um die Menschheit vor unheimlichen Monstern zu retten. 500 Jahre später kehren diese Monster zurück und es liegt an der Kriegerin Raya, den letzten Drachen zu finden, um wieder Frieden nach Kumandra zu bringen. Auf ihrer Reise lernt sie jedoch, dass es mehr als einen Drachen benötigt, um das Schicksal zu beeinflussen.

Videospiel-Universum

Der Film am letzten Termin des „Ferienkinos am Morgen“, am 11. August im Konzert- und Bühnenhaus, spielt im Videospiel-Universum: Als ein WLAN-Router in der Spielhalle Einzug hält, gehen Ralph und Vanellope auf eine Reise über die Datenautobahn einmal quer durchs Internet. Vanellope wünscht sich neue Herausforderungen für ihr Videospiel „Sugar Rush“. Auf ihrer Suche nach einem passenden Ersatzteil für den Parcours bringen sie von Online-Games über Websites bis hin zu den sozialen Medien so einiges durcheinander. Das Internet droht kaputtzugehen.

Die Sondereintrittskarten „Wundertüte“ für die Vorstellungen im Rahmen der Veranstaltungsreihe „KoBü-Flimmern“ sind zu einem Kostenbeitrag von 5 Euro für alle Vorstellungen ausschließlich im Vorverkauf in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses, Tel. 02832 / 122-991 erhältlich. Eintrittskarten sind nur begrenzt verfügbar.

Ab einem zweiten Besuch des „Ferienkinos am Morgen“ kann auch eine gewöhnliche Eintrittskarte zu einem Kostenbeitrag von 1 Euro erworben werden, in der nur der Eintritt in den Kinosaal inkludiert ist.