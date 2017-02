Macher statt Nöölpänze

Es bewegt sich was in unserem Städtchen! Wie viele Jahre musste ich immer wieder hören, dat hier ja nix los ist und sich nix entwickelt. Hatte dann mal jemand einen Vorschlag, wurde er so lange zerquasselt, bis nichts mehr übrig blieb. Und organisierte mal jemand etwas, fehlten oft helfende Hände und am Ende Teilnehmer. – Übrigens ein Problem, das in der Stadtmitte weit häufiger anzutreffen ist als in unseren Ortschaften, wie ich bei meinen Touren immer wieder feststelle.