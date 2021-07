Kevelaers Kultursaison startet im September

Der Titel war irgendwie Programm: Das erste und letzte Theaterstück der Kultursaison 2020/2021 war das Stück „Das Abschiedsdinner“ im September 2020. Seitdem fand leider keine Aufführung mehr im Konzert- und Bühnenhaus oder der Öffentlichen Begegnungsstätte statt. Die Bühnen blieben leer, die Garderoben unbesetzt und die Säle unbestuhlt. Dies soll sich aber ab September ändern, verspricht die Abteilung „Tourismus & Kultur“ der Stadt, denn dann beginnt die neue Kultursaison 2021/2022. Zahlreiche Theaterstücke, „Puppenspiel 18+“ im Forum, Kultur für Kinder und die Reihe „Konzerte & Shows“ (siehe Kasten) laden dazu ein, Kultur zu genießen.

Bekannte Geschichten und Schauspieler*innen beim Theater

Die Theaterspielzeit startet am 30. September 2021 mit dem Stück „Das perfekte Geheimnis“, das auch verfilmt wurde. Sieben Freund*innen beschließen, beim gemeinsamen Abendessen ihre Handys auf den Tisch zu legen und jede Nachricht laut vorlesen zu lassen und jedes Foto oder Video mit allen Anwesenden anzusehen. Da kommt das ein oder andere Geheimnis ans Licht, mit dem keiner gerechnet hat…

„Harold und Maude“ zeigen am 14. Oktober 2021, dass Liebe keine Grenzen kennt. Harold ist ein Achtzehnjähriger, der immer wieder Selbstmordversuche inszeniert und Beerdigungen besucht. Auf einer der Beerdigungen lernt er Maude kennen, eine Neunundsiebzigjährige, die in geklauten Autos durch die Stadt rast. Die beiden lernen sich lieben und gehen ihren gemeinsamen, turbulenten Weg.

In einer Gangsterkomödie am 23. November 2021 planen Keek und sein Kumpel Kalle einen Überfall auf einen Tresor, der gewaltig schiefgeht. Die Kultkomödie „Bang Boom Bang“ wurde als Film 1999 in den Kinos gezeigt und ist heute immer noch ein Klassiker.

Im neuen Jahr werden alle Theaterbesucher in die Goldenen 20er Jahre New Yorks entführt. Am 7. Februar 2022 kommt die Geschichte „Der große Gatsby“ auf die Bühne in Kevelaer. Das zeitlose Märchen zeigt, dass Geld eben nicht alles ist.

Am 15. März 2022 sind Peter Millowitsch und Andrea Spatzek zu Gast in Kevelaer. In dem Lustspiel „Kein Auskommen mit dem Einkommen“ schafft ein Ehepaar Verwirrung und Turbulenzen in den eigenen vier Wänden mit der Vermietung eines Zimmers. Wie es der Zufall will, liegt eine Doppelbelegung vor, die so manche amüsante Entwicklung mit sich bringt.

Schwarz-weiß wird es am 27. April 2022. Dann ist das Filmtheater Lange & Leder mit dem Stück „Die neuen Fälle des Sherlock Holmes“ zu Gast im Bühnenhaus. Mit Charme und Witz können die spannenden und geheimnisvollen Fälle des berühmtesten Detektivs aller Zeiten erlebt werden – und das alles ohne Farbe.

Den Abschluss der Spielzeit macht das Stück „Ein Traum von Hochzeit“ mit Bürger Lars Dietrich, am 10. Mai 2022. Kurz vor der Hochzeit geht es in diesem Theaterstück nochmal heiß her.

„Puppenspiel 18+“: bekannte und „frisierte“ Klassiker

Am 17. September 2021 ist das Hohenloher Figurentheater zu Gast im Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte. Im Jubiläumsjahr „100 Jahre Friedrich Dürrenmatt“, kommt der Klassiker „Der Besuch der alten Dame“ auf die kleine Bühne im Forum.

Ein „frisierter“ Klassiker ist das Stück „Was Rotkäppchen schon immer über Sex wissen wollte“. Ursula Nossek macht am 12. November 2021 einen erotischen Ausflug durch das altbekannte Märchen.

Am 14. Januar 2022 beginnt das neue Jahr mit dem Stück „Kasper tot. Schluss mit lustig?“. Lutz Großmann zeigt die verzweifelte Situation von Kasper.

Musikalisch wird es am 22. April 2022, wenn das Stück „Kleines Konzert mit Marionetten“ aufgeführt wird. Hier stehen Fadenfiguren mit ihrer musikalischen Seite auf dem Programm.

Kultur für Kinder in Kevelaer

Bunte Kostüme, tolle Figuren und viel Action und Gesang – das erwartet die Besucher*innen der Reihe „Kultur für Kinder“. Insgesamt sind es vier Stücke in der Saison. Zwei davon liegen in der Woche, damit auch Kindergärten und Schulen die Möglichkeit haben, als Gruppe das Theater zu besuchen. Zwei weitere Stücke für Familien werden am Wochenende gezeigt.

Den Anfang macht das bekannte Stück „Rumpelstilzchen“ am 28. September 2021, um 10 Uhr. Das Theater Mimikri zeigt das Märchen mit seinen bunten und aufwendigen Kostümen für alle Kinder ab 5 Jahren.

Eine Reise in den Dschungel wird es in der Adventszeit geben. „Das Dschungelbuch“ vom Theater Lichtermeer wird am 12. Dezember 2021 mit tollen Kostümen, viel Gesang und Tanz überzeugen. Ab 15 Uhr beginnt das bunte Familienspektakel.

Besucher*innen ab 3 Jahren können sich am 1. Februar 2022 um 10 Uhr auf das bekannte Kindermärchen „Der Grüffelo“ freuen. Das Junge Theater Bonn erzählt die Geschichte über den erfundenen und doch echten Grüffelo.

Am 27. März 2022 gibt es um 15 Uhr ein neues Abenteuer von Räuber Hotzenplotz zu entdecken. „Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ wird von der Burghofbühne Dinslaken auf die Bühne in Kevelaer gebracht.

Zusätzlich zu den Kindertheaterstücken findet jeweils einmal im Monat und mittwochs in jeden Ferien das beliebte Kinoprogramm „KoBü-Flimmern“ statt. Popcorn, ein Getränk, eine große Leinwand und ein ausgewählter Kinder- und Jugendfilm erwartet alle Kinofans.