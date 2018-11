Medizinischer Einsatz für Benin

Regen prasselt auf die Gnadenkapelle, während sich am Abend des 1. November immer mehr Menschen in dem kleinen Gebäude am Kapellenplatz in Kevelaer versammeln. Für die meisten ist es ein großes Wiedersehen, Umarmungen werden ausgetauscht. Es ist der Abend vor dem Abflug in ein gemeinsames Abenteuer im Zeichen der Nächstenliebe. In Kevelaer haben sich die Mitfahrer versammelt, um gemeinsam mit Weihbischof Rolf Lohmann um einen guten Verlauf der Reise zu bitten.

19-köpfiges Team

Es ist ein 19-köpfiges Team, das sich am nächsten Morgen für die „Aktion pro Humanität“ auf den Weg ins afrikanische Benin macht. Die medizinisch-technische Delegation wird begleitet von der Botschafterin der Aktion, Steffi Neu. 6000 Kilometer lang ist die Reise nach Westafrika. Das Chirurgen-Team um Dr. Johannes Kohler – Noreen Vingerhoed, Dirk Henricy, Annemarie Pieper, Beate Kohler sowie der Anästhesist Wolfgang Paul – erwarten mehr als 40 dokumentierte Patienten mit schweren traumatologischen Knochenveränderungen, die ihnen oft nur ein Dasein mit schwerer Behinderung und ohne Chance auf Broterwerb ermöglichen. Unter anderem wird zwei Menschen in dem vom Klever Unternehmer Bernd Zevens 2015 gespendeten OP-Container ein künstliches Hüftgelenk implantiert.

Der erstmals im Team mitreisende Physiotherapeut Ruben Alexander van de Zand wird allen chirurgisch versorgten Patienten nach der Operation eine adäquate Physiotherapie ermöglichen sowie im Behindertenzentrum kleine Patienten mit Extremitäten-Missbildungen mitbetreuen können. Das internistisch-endoskopische Team um den Chefarzt der Inneren Abteilung des Marien-Hospitales in Kevelaer, Dr. Rüdiger Kerner, wird zahlreiche Untersuchungen vornehmen und Weiterbildungen für die einheimischen Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus in Gohomey anbieten. Zum Team gehören neben Kerner Hildegard Kleinen, Rosa Tuinenborg und Silvia Kölbel.

Dem medizinisch-technischen Team um den Zahnarzt und die Familie Dr. Roland Klein mit Allgemeinärztin Angelika Klein sowie Sohn Martin als Technik-Experten wird es obliegen, die Zahnarztpraxis in dieser begrenzten Einsatzzeit komplett zu installieren, um dann schnellstmöglich mit der Behandlung der in Schlangen wartenden Zahnarzt-Patienten beginnen zu können. Das Vorstandsteam der Stiftung um die Kevelaererin Dr. Elke Kleuren-Schryvers wird sich um politische und wirtschaftliche Weichenstellungen vor Ort kümmern.