Der Sonntag vor dem 11.11. ist für Karnevalisten inzwischen eine feste Größe im Terminkalender geworden. Viele hundert von ihnen kommen schon seit Jahren an diesem Tag als Pilger in den Marienstadt und es werden immer mehr. Die Wallfahrt der Karnevalisten ist inzwischen zu einer der größten Pilgergruppen angewachsen, die den Kevelaer besuchen.

Elke Tebartz, Präsidentin des Verein zur Förderung des Rosenmontagszuges e.V. (VFR) Kevelaer, begrüßte im Beisein von Wallfahrtsrektor Domkapitular Gregor Kauling und Bürgermeister Dr. Dominik Pichler (der als Mitglied des VFR auch mit dem Vereinsschal gesehen wurde), mehr als 40 Vereine aus ganz NRW und den Niederlanden. Diese traten zunächst in der Pax Christi Kapelle an…

