Von Ostfriesland, Berlin, Nürnberg, Heidelberg, Twisteden … nach Kevelaer: Weite Wege führten den 1981er Abiturjahrgang des Kardinal-von-Galen- Gymnasiums am 17.6. zusammen. Im Einhorn feierten ca. 40 ehemalige Pennäler das erneute Zusammentreffen ihrer Jahrgangsstufe. „Wir waren schon immer ein besonderer Haufen!“ waren sich alle einig.

Inzwischen verstreut in der gesamten Bundesrepublik – Aachen – Berlin – Bonn – Heidelberg – Hamburg – Kevelaer – Twisteden – Ostfriesland – …, hat sich der Abiturjahrgang 1981, also nach nunmehr 40 + 2 Jahren am Samstag, dem 17.06.09 in der Gaststätte Zum Einhorn wieder getroffen.

Ein fröhliches “who is who”

Es war nicht immer so leicht, ohne Namensschilder seine Mitschülerinnen und Mitschüler nach so langer Zeit wiederzuerkennen, einige hatten sich nur wenig verändert, andere ganz erheblich. Es war ein fröhliches „who is who“!

Musikalisch unterstützt durch den „Liederkellner“ Charly Hanenberg haben alle gemeinsam einen unterhaltsamen, interessanten und heiteren Abend verbracht.

Wie schon früher haben sie alle festgestellt: „Wir sind noch immer eine besondere illustre Truppe.“

Den Rückmeldungen nach zu urteilen freuen sich alle schon auf das nächste Treffen. Es gibt schließlich noch so viel zu erzählen.