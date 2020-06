Durch Hypnose zur Gelassenheit?

Ich befinde mich am Strand, laufe durchs Wasser. Irgendwann gelange ich an einen Wasserfall. Umgeben von ruhiger Natur wasche ich dort all meine Probleme, all das, was mich belastet, von mir ab. Es fließt einen Bach hinunter und ich bin losgelöst von all dem… Das jedenfalls passierte in meinen Gedanken, als ich kürzlich meine erste Hypnose erlebte. Eingeladen hatte mich der Kevelaerer Hypnotiseur Thomas Ammich. In seiner Praxis auf Keylaer beschäftigt er sich vor allem mit der Tiefenentspannung unter Hypnose. Genau das sollte auch ich erfahren - eine Tiefenentspannung und das Lösen von Blockaden. Zugegeben: Alternativen Techniken wie der Hypnose stehe ich offen gegenüber, beschäftige mich privat viel mit alternativen Behandlungsmethoden und würde bei psychischen Schwierigkeiten immer eine Hypnose oder ähnliche Technik irgendwelchen schulmedizinischen Beruhigungspillen vorziehen. Doch „Entspannung“ ist für mich ein großes Wort. Denn zugegebenermaßen ist es bei mir vor allem leicht, mich aus der Entspannung herauszuholen. Daher schwang eine gewisse Skepsis mit, ob denn eine Hypnose mich impulsiven, aufbrausenden Menschen tatsächlich in eine Tiefenentspannung versetzen kann.