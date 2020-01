Ein bisschen Wehmut schwang schon mit, als Herbert Reuters erklären sollte, warum man die seit 38 Jahren bestehende Institution „Neujahrskonzert der Kreispolizei“ im Kevelaerer Bühnenhaus nicht mehr fortführen wird. „Die Orchester sind wahnsinnig schwer zu kriegen mittlerweile. Früher sind sie teilweise oder meistens kostenlos aufgetreten“, erinnerte sich das langjährige Mitglied des Organisationsteams. „Heute müssen bestimmte Orchester bezahlt werden, deshalb haben wir schon lange kein holländisches Orchester mehr gehabt. Da stehen Summen im Raum, die fünfstellig sind."

Was sicher auch eine Rolle spiele, so Reuters, sei der hohe Altersdurchschnitt des Publikums. „Und die sind irgendwann einfach nicht mehr da. Da machen wir lieber jetzt einen Schnitt“, so Reuters. Umso glücklicher...