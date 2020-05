Ein Schmuckstück ist sie auf den ersten Blick nicht, wie sie so dasteht, ohne schmückende Kopfbedeckung, ohne Flügel. Und dennoch landet man, lernt man ihre inneren Werte kennen, schnell im Märchenland und hier bei Dornröschen. Denn das, was mit der Kerssenboomschen Mühle gerade passiert, ist so etwas wie die Erweckung aus einem Dornröschenschlaf.