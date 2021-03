Nicht erst seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist klar: Der Handel in den deutschen Innenstädten steht massiv unter Druck. Mit der Untersuchungsreihe „Vitale Innenstädte“ versucht das Institut für Handelsforschung (IFH) Köln anhand von Besucherbefragungen in Innenstädten Trends aufzuzeigen. Städte und Unternehmen sollen dann aus den Ergebnissen Handlungsfelder und Konzepte für die Zukunft herleiten.

2020 wurden fast 58.000 Passant*innen bundesweit in 107 Städten unterschiedlicher Größe an mehreren Donnerstagen und Samstagen Ende September bis Mitte Oktober befragt. Kevelaer hat auf Betreiben der Wirtschaftsförderung erstmals an der Untersuchung teilgenommen; hier wurden rund 600 Besucher*innen der Innenstadt befragt.