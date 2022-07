Prominenter Besuch im Kevelaerer Futterhaus

Das Futterhaus in Kevelaer erwartet prominenten Besuch: Der aus zahlreichen TV-Sendungen bekannte Sänger und Entertainer Ross Antony wird am Donnerstag, 7. Juli 2022, für einen Tag mit anpacken und die Mitarbeitenden des Marktes unterstützen. Ob an der Kasse oder im Gespräch mit der Kundschaft – Ross Antony stellt sich seinem Job mit vollem Einsatz. Kundinnen und Kunden können sich über exklusive Beratung von einem prominenten Tierliebhaber freuen – der sich natürlich auch Zeit für Autogramme nehmen wird.

„Ich bin gespannt darauf, für einen Tag hinter die Kulissen eines Tierfuttergeschäfts blicken zu können“, erzählt der Entertainer. Möglich gemacht hat das der Tierfutterhersteller MERA aus Kevelaer, für den Antony gemeinsam mit seiner Windhündin Aura seit 2021 als Markenbotschafter wirbt.

Höchster MERA-Umsatz

Die Kundschaft des Futterhauses in Kevelaer hat mit ihren Einkäufen selbst dazu beigetragen, dass Ross Antony für einen Tag das Team unterstützen wird: Im Rahmen einer Sonderaktion erzielte die Geschäftsstelle nämlich vom 30. Mai bis 17. Juni 2022 unter allen teilnehmenden Märkten den anteilig höchsten MERA-Umsatz.

Bei seiner siebenjährigen italienischen Windhündin Aura setzt Ross Antony selbst auf das Futter des Tierfutterherstellers aus Kevelaer. „Mit den Produkten von MERA kann ich meiner Aura ein aktives und erfülltes Leben ermöglichen. Besonders großartig finde ich es, dass das Unternehmen ausschließlich in Deutschland produziert, und dabei höchste ökologische und nachhaltige Standards erfüllt. Und Aura schmeckt es“, sagt der TV-Star.

Wer den Entertainer treffen möchte, ist herzlich eingeladen, am 7. Juli (14 bis 19 Uhr) im Futterhaus in Kevelaer (Feld