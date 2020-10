Kaffee ist das Lieblingsgetränk vieler Deutschen und auch das am meisten konsumierte, noch vor Wasser und Bier. Von Papst Clemens dem VIII wurde es im Jahre 1605 als „Getränk des Satans“ bezeichnet und für Guido Thelen, Inhaber der Kaffeerösterei in Kevelaer, ist es gelebte Leidenschaft. Vor fünf Jahren eröffnete er in Kevelaer an der Bahnstraße 25 seine eigene Rösterei „Kaffeehimmel & Co“. Als Meister des Rösthandwerks und Diplom-Ingenieur der Technik beherrscht er die Kommunikation von Bohne und Maschine. Die Stadt Kevelaer würdigte 2016 in der Kategorie „Unternehmensgründer“ seine Kreativität, Initiative, Motivation und Realisation mit dem Marketingpreis...