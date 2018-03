Kevelaer. Auch wenn man viele der in Kevelaer entworfenen und meist auch hergestellten Produkte prima übereinander stapeln kann – ein „Hochstapler“ ist Thomas Walther bestimmt nicht. Der Inhaber und Geschäftsführer der Walther Faltsysteme GmbH ist eher das Gegenteil: Mit fast schon tiefstapelndem Understatement stellte er in der vergangenen Woche neue Entwicklungen seines Kevelaerer Unternehmens vor. Anlass war der Besuch des Landtagsabgeordneten Matthi Bolte-Richter, Sprecher für Wissenschaft, Innovation, Digitalisierung und Datenschutz der Fraktion Bündnis90/Die Grünen.

Bei diversen Terminen in kleinen und mittelständischen Unternehmen hatte sich Bolte-Richter während einer Tour durch NRW insbesondere über Innovation und Digitalisierung informiert. Und zum Abschluss trafen diese Themen in Kevelaer bei Walther Faltsysteme quasi in idealer Weise aufeinander.