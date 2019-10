Für Sie gelesen

Krimis gibt es in Hülle und Fülle und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Empfehlen möchten wir heute den Titel „Gedenke mein“ von Inge Löhnig aus der Serie Cold Cases – Verbrechen schlafen nicht. Gina Angelucci, die Partnerin des Münchner Kommissars Dühnfort, arbeitet in der Abteilung für Cold Cases in München: Sie löst Mordfälle, die seit Jahren nicht geklärt werden konnten. Auf die Bitte einer Mutter nimmt sie die Ermittlungen zu einem tragischen Fall wieder auf. Vor zehn Jahren verschwand die kleine Marie. Ihre Leiche wurde nie gefunden.

Der Vater von Marie hat Selbstmord begangen. Hat er seiner Tochter etwas angetan? Gina ahnt, dass ihre Kollegen damals die falschen Fragen stellten. Warum sollte der Vater das Mädchen töten? Oder ist Marie noch am Leben? Gina folgt einer Spur, die zu unendlichem Leid führt … Mit dieser Krimi-Serie baut Inge Löhnig viel Spannung auf, ohne dabei zu blutrünstig zu sein. Zum Glück ist auch schon der Folgeband „Unbarmherzig“erschienen, der in die Vergangenheit unserer deutschen Geschichte entführt.

Wer es lieber etwas skurriler mag, dem empfehlen wir „Liebes Kind“ von Romy Hausmann oder „Das Porzellan-Mädchen“ von Max Bentow, beide schaurig schön.

Inge Löhnig: „Gedenke mein“, ISBN 978-3-548-06069-9, 12,99 Euro.