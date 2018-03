Kevelaer. Der Andrang in der kleinen Galerie an der Busmannstraße war so groß, dass es zu Beginn eine Herausforderung war, die Kunstwerke betrachten zu wollen.

Zahlreiche Kunstinteressierte und Bekannte von Yoshi Yamauchi und Wilfried Grootens waren zur Eröffnung von „Glas.Licht.Welten“ der gebürtigen Japanerin und des heute in Kleve beheimateten Grootens gekommen.