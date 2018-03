Zu viele Fehlentwicklungen sieht Jürgen Hendricks, Vorsitzender der FDP-Fraktion, in Kevelaer. Wieso dafür auch die Ratsmitglieder mitverantwortlich sind, begründet der Winnekendonker im KB-Interview.

KB: Herr Hendricks, seit im Rat keine Partei mehr eine eigene Mehrheit hat, gibt es immer öfter große fraktionsübergreifende Mehrheiten. Wenn jemand nicht dabei ist, ist das häufig die FDP. Wieso haben Sie so oft den Schwarzen Peter?

Jürgen Hendricks: Weil wir dem Mainstream nicht folgen. Andere Ratsmitglieder lassen zu viel durchlaufen, befassen sich teilweise nicht genug mit den Problemen. Die Ratsmitglieder müssen ihrer Verantwortung mehr gerecht werden. Wenn die Stadt für viele Millionen goldene Projekte bauen möchte, muss der Rat „Nein!“ sagen. Damit meine ich die freiwilligen Maßnahmen, die viel Geld kosten und gemacht werden, weil es Zuschüsse gibt.

Es gibt immer mal den Vorwurf, viele Ratsmitglieder hätten von der Materie zu wenig Ahnung.

Sicher haben wir im Rat mit dem Weggang mancher Mitglieder auch Kompetenzen verloren, beispielsweise durch Ralf Angenendt und Thomas Selders. Das waren Fachleute.

Bräuchte der Rat Fortbildungen?

Alle Parteien haben solche Angebote, wo Leute in der Kommunalpolitik geschult werden. Wir nutzen das als FDP, und ich denke, die anderen auch.

Wenn der Rat häufiger eingreifen soll, heißt das doch auch, dass aus der Stadtverwaltung die falschen Vorschläge kommen.

Das Proble…

