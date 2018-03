Wer kennt sie nicht, die roten Minivans mit der Aufschrift „Essen auf Rädern“, „Caritasverband Geldern-Kevelaer“ und „Klosterküche Kevelaer“? Insbesondere in den Vormittagsstunden und um die Mittagszeit sieht man neun Fahrzeuge durch den ganzen Südkreis und auch im Nordkreis Kleve, über Goch und bis Materborn fahren. Aber was steckt dahinter? Tobias Kleine­brahm, Pressesprecher der Caritas, Eva Heßeling, die Koordinatorin für „Esse…



Wer kennt sie nicht, die roten Minivans mit der Aufschrift „Essen auf Rädern“, „Caritasverband Geldern-Kevelaer“ und „Klosterküche Kevelaer“? Insbesondere in den Vormittagsstunden und um die Mittagszeit sieht man neun Fahrzeuge durch den ganzen Südkreis und auch im Nordkreis Kleve, über Goch und bis Materborn fahren. Aber was steckt dahinter? Tobias Kleine­brahm, Pressesprecher der Caritas, Eva Heßeling, die Koordinatorin für „Essen auf Rädern“, und Küchenchef Heinrich Ruiters gestatten den Lesern des Kevelaerer Blattes einen Blick hinter die Kulissen.

„Ihr Wohlergehen ist unser Anliegen“, unter diesem Motto handelt der Caritasverband Geldern-Kevelaer. Er engagiert sich in vielen sozialen Fragen aus der Tradition christlicher Nächstenliebe für Menschen in Not. Für zahlreiche betagte Menschen und viele mit Handicap, die in ihrer Alltagskompetenz eingeschränkt sind, sind Einkaufen und die Nahrungszubereitung zu schwierige Tätigkeiten…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.