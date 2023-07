Die Kreis Klever Jusos tagten in Kevelaer

Der Vorstand der Jusos im Kreis Kleve lud am 12. Juli zur verbandsoffenen Vorstandssitzung in das SPD-Büro in Kevelaer ein. „Bei der mit knapp 20 Jung-Genoss*innen gut besuchten Veranstaltung standen unter Anderem die Öffentlichkeitsarbeit, Betriebsbesichtigungen und die Planung einer gemeinsamen Fahrt zum EU-Parlament in Straßburg auf der Tagesordnung“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Es ist für uns als Ortsverein mit eigenen Räumlichkeiten natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir die Kreis-Jusos willkommen heißen. Trotzdem ist es nebenher natürlich auch persönlich für mich eine Freude, dadurch den Genoss*innen meine Heimatstadt zeigen zu können“, so Moritz Walter, SPD-Vorsitzender in der Wallfahrtsstadt und Geschäftsführer der Jusos im Kreis.

Ein weiteres Thema der Tagung war der akute Personalmangel, vor allem in der Gastronomie. Walter dazu: „Einige von uns arbeiten in Cafés oder Bars. Da bekommt man natürlich direkt mit, dass es in vielen Betrieben aktuell zu wenige Mitarbeiter*innen gibt. Dies ist ein Problem, dem wir uns als Jusos verstärkt widmen wollen, so etwa durch Gespräche zum Beispiel mit der Gewerkschaft NGG, was wir uns nun fest vorgenommen haben. Die Gastro-Branche wurde durch die Corona-Pandemie schwer getroffen, es gilt nun Wege zu ermitteln, um auch hier im Kreis ein weiteres „Kneipensterben“ wenn möglich zu verringern.“