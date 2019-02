In Kervenheim hängen zwei neue Defibrillatoren. Möglich machten dies die Spenden aus dem Silvesterlauf und private Spenden. Thomas van Well von einer Kevelaerer Fachfirma legte nochmal zuvor noch letzte Hand an den Kasten, der das Rettungsgerät an dem Eingang des Feuerwehrgerätehausesbeinhalten soll.