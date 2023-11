Gesellige Vereine auf Zeitreise

Die Geselligen Vereine von Kevelaer starten mit neuem Format in ihren sozialen Netzwerken und berichten in den kommenden Wochen aus 115 Jahren Kevelaerer Zeitgeschichte.

Die Chronikbücher der Geselligen Vereine sind prall gefüllt mit Zeitungsartikeln, Sitzungsprotokollen, Bilddokumentation und Postern aus weit vergangenen Jahren, die das Programm der Kirmes aufzeigen. In Kürze werden die Geselligen auf ihren sozialen Netzwerkseiten bei Facebook und Instagram mit Beiträgen eine Zeitreise durch die eigene Geschichte machen und so viele Geschehnisse aus der Marienstadt rund um die Kirmes und die Geselligen Vereine darstellen.

Wie und wann wurde früher die Kirmes gefeiert? Bis wann war der Montag der Hauptfesttag der Kirmes? Doch war es dann später auch immer gleich der Samstag nach Christi-Himmelfahrt? Und weckte der Spielmannszug der Feuerwehr auch mal zu anderen Tagen als immer an Kirmessamstag?

Wurde tatsächlich mal die gesamte Kevelaerer Bürgerschaft aufgerufen abzustimmen, wann zukünftig in der Marienstadt Kirmes gefeiert werden soll, und wer waren die ersten Festkettenträger in der Geschichte der gemeinsamen Kirmes? Was geschah mit der Festkette aus dem Gründungsjahr 1908?

„Viele Geschehnisse, die inzwischen in Vergessenheit geraten sind, und auch Zeitzeugen werden immer rarer. Jetzt, zu Beginn der Herbst- und Winterzeit – da es ruhiger wird – ist genau der richtige Moment, um mit diesem neuen Format zu starten und an wertvolle, aber auch richtungsweisende Momente unserer Zeit- und Vereinsgeschichte zu erinnern“, erwähnt Tobias Schülpen, Pressesprecher des Präsidiums der Geselligen Vereine.

Der erste Beitrag ist am 1. November 2023 online gegangen und berichtet über die Gründung der Geselligen Vereine von Kevelaer im Jahr 1908. Die Geselligen sind bei Facebook und Instagram zu finden unter: Gesellige Vereine von Kevelaer 1908 e. V.

Gesellige Vereine von Kevelaer

Die Vereinigung der Geselligen Vereine Kevelaer wurde 1908 gegründet. Kernaufgabe ist es seitdem, die jährliche Kirmes auszurichten, für die im Wechsel einer der angeschlossenen Vereine als „Festgebender Verein“ auftritt und einen Festkettenträger benennt. Bis heute gilt dies für jeden Verein als eine besondere Ehre und herausragende Auszeichnung.

Der Ablauf des Festjahres hat sich im Laufe der Jahre immer mal wieder leicht verändert, doch im Wesentlichen ist dieser traditionell gleichgeblieben. Im Mittelpunkt steht die Überreichung der Festkette durch den Kevelaerer Bürgermeister. Sie gilt als Höhepunkt des gesellschaftlichen Lebens und hat eine enorme Bedeutung. Der Vorgang hält die Vereine zusammen und verpflichtet sie gemeinschaftlich auf das Ursprungslösungswort „Seid einig!“

Die Vereine

Derzeit sind 14 Kevelaerer Vereine den Geselligen Vereinen von Kevelaer angeschlossen: