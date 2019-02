Erste Unternehmen im Gewerbegebiet „Ost“ angeschlossen

In den letzten Tagen sind nach Angaben der Wirtschaftsförderung der Stadt Kevelaer im Kevelaerer Gewerbegebiet „Ost“ die ersten Kunden, beziegungsweise Unternehmen an das Glasfasernetz angeschlossen worden.

Mindestens 100 Mbit/s



Der Ausbau hatte durch die Deutsche Glasfaser privatwirtschaftlich Mitte letzten Jahres begonnen und bedeutet für die angeschlossenen Unternehmen jetzt Bandbreiten von mindestens 100 Mbit/s im Upload und Download.

Oft läuft‘s auch deutlich schneller: „Mit einer Geschwindigkeit von 600 Mbit/s sind wir jetzt hervorragend für die Zukunft aufgestellt“, so Detlef Timmer, Leiter der IT von der MERA Tiernahrung GmbH.

Um den Glasfaserausbau wirtschaftlich darstellen zu können, bündelte das Unternehmen Deutsche Glasfaser die Nachfrage im Vorfeld des Ausbaus. Erfreulicherweise war die Nachfrage bei den Unternehmern sehr groß. Unternehmen, die sich noch nicht entschieden haben, könnten sich auch heute noch gerne bei der Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung in Kevelaer melden, so die zuständige Stelle. Von da aus erfolge dann unbürokratisch die Vermittlung für einen Direktanschluss.

„Mit dem Glasfasernetz haben wir unseres Erachtens eine zukunftssichere Lösung umgesetzt. Glasfaseranschlüsse bieten einfach maximale Bandbreiten, um die Möglichkeiten der Digitalisierung in vollem Umfang nutzen zu können“, so Hans-Josef Bruns, Leiter der Wirtschaftsförderung in Kevelaer.

Für die weiteren Kevelaerer Gewerbegebiete läuft seit dem 12. Februar ein kreisweites Markterkundungsverfahren mit einer Laufzeit von etwa acht Wochen. Der Bund hatte gegen Ende 2018 das Sonderprogramm zur Förderung von unterversorgten Gewerbe- und Industriegebieten erneuert, um die Vielzahl der Gewerbegebiete, die in den nächsten 3 Jahren nicht privatwirtschaftlich ausgebaut werden, auch mit einem zukunfts- und hochleistungsfähigen Breitbandnetz versorgen zu können.