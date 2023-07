Kinohighlight unter freiem Himmel

Am 4. August 2023 ist es endlich wieder so weit – Kinofans kommen mit Gepäck und guter Laune ab 20 Uhr zum Abschlussabend der „Atempause“, um die einmalige Kinoatmosphäre unter freiem Himmel direkt neben dem Gradierwerk zu erleben.

Dank der Unterstützung der Volksbank an der Niers lädt das Kevelaer Marketing auch in diesem Jahr wieder zum kostenfreien Open-Air-Kino im Solegarten St. Jakob ein. „Das gesamte Team des Kevelaer Marketings drückt die Daumen, dass wir wieder so viel Glück mit dem Wetter haben, wie in den letzten Jahren. Wir freuen uns bereits heute auf einen entspannten Kinoabend mit zahlreichen Besuchern“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Die passende Sitzgelegenheit für sich – ob Picknickdecke oder Gartenstuhl – bringt jeder einfach selbst mit. Genauso kann die eigene Verpflegung mit im Gepäck zu diesem besonderen Kinoabend sein.

Außerdem sorgt das „Basilika Stuebchen“ vor Ort für leckere und gesunde Stärkungen sowie kühle Getränke. Während Verpflegung und gesunde Soleluft genossen werden, kann auf der Leinwand ein Spektakel der besonderen Art beobachtet werden.

Zwei Jahre nach den Ereignissen von „Der Vorname“ findet sich die ganze Familie Berger/Böttcher für einen Wochenendtrip auf der Finca von Dorothea (Iris Berben) auf Lanzarote zusammen. Sommer, Sonne und gute Laune sollen die nächsten Tage bestimmen, an denen Doro zudem eine große Ankündigung zu machen hat.

Allerdings beginnt die Zeit unter der Sonne des Südens schon ziemlich chaotisch. Stephan (Christoph Maria Herbst), Elisabeth (Caroline Peters), Thomas (Florian David Fitz) und Anna (Janina Uhse) haben ihre eigenen Probleme im Gepäck, die ausgepackt werden wollen: Sie sind mittlerweile Eltern geworden, völlig abgebrannt, haben Eheprobleme oder ihren Job geschmissen. Die Zündschnur ist bei allen Anwesenden recht kurz, die Dauer bis zur Explosion nur eine Frage von Augenblicken.

Zusätzlich werden noch einige Geheimnisse an die Oberfläche gezerrt. Es kommt zu Katastrophen, mit denen nicht zu rechnen war, die jedoch das Zwerchfell der Zuschauer ordentlich in Bewegung bringen werden.

Insgesamt soll es eine schöne Auszeit für die Seele werden, die an dem Abend einfach mal baumeln darf.