Der Hubertus-Kindergarten arbeitet seit 2013 musikalisch-spielerisch mit seinen Kindern – deshalb wurde das „Caruso“-Zertifikat des Deutschen Chorverbandes jetzt erneuert.

In einem großen Kreis hatten sich die Kinder des Hubertuskindergartens an der Alten Weezer Straße mit ihren Betreuerinnen und der Leiterin Johanna Dicks zusammengefunden. „Wir feiern heut ein Fest – weil Gott uns alle liebt“, intonierten sie, gemeinsam mit Wallfahrtsrektor Gregor Kauling und dem Chordirektor und Musikpädagogen Romano Giefer, und klatschten in die Hände.

Giefer war es vorbehalten, die erneuerte „Caruso“-Zertifizierung des Deutschen Chorverbandes an Dicks weiterzugeben. Und einige der Kinder durften mi…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

Jetzt lesen, später zahlen Diesen Artikel Hubertus-Kinder kennen „Caruso“ 0,49 EUR KB-Digital 14-Tage-Pass 14 Tage Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 3,50 EUR KB-Digital 6-Monate-Pass 6 Monate Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 34,00 EUR KB-Digital Quartalsabo 3 Monat Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 17,90 EUR KB-Digital Jahresabo 1 Jahr Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 54,90 EUR Jetzt kaufen, später zahlen Gutschein-Code einlösen Bereits gekauft? | Gutschein einlösen Abbrechen Powered by