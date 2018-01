Eine ereignisreiche Festwoche liegt vor Ida und Heinrich Heckens. „Das kann man durchaus so behaupten“, bestätigt das Kevelaerer Ehepaar. Am 23. Januar 2018 dürfen Ida und Heinrich Heckens auf 60 Ehejahre zurückblicken. Zuvor bereits, am 15. Januar, feierte Heinrich Heckens seinen 90. Geburtstag.