Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve sinkt auf 67,8

Am heutigen Mittwoch, 3. Februar 2021, liegen dem Kreisgesundheitsamt zur Mittagszeit insgesamt 5.944 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie vor. Das sind 24 mehr als am Vortag. Von den 5.944 Indexfällen sind 273 in Bedburg-Hau, 721 in Emmerich am Rhein, 782 in Geldern, 604 in Goch, 183 in Issum, 215 in Kalkar, 188 in Kerken, 518 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 913 in Kleve, 216 in Kranenburg, 476 in Rees, 90 in Rheurdt, 306 in Straelen, 94 in Uedem, 118 in Wachtendonk und 247 in Weeze.

Von den insgesamt 5.944 bestätigten Corona-Fällen gelten 5.500 als genesen; 124 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 36 Personen im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 67,8. Gestern lag dieser Wert bei 68,2. Aktuell befinden sich insgesamt 1.220 Personen in häuslicher Quarantäne.