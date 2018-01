Beinahe 20 Jahre ist es her, dass in Kevelaer die letzten Fußball-Stadtmeisterschaften in der Halle ausgetragen wurden. In diesem Jahr ist es nun aber wieder soweit: Am Sonntag, 21. Januar 2018, findet in der Kevelaerer Dreifachturnhalle auf der Hüls die erste Stadtmeisterschaft seit rund zwei Jahrzehnten statt. Gleich zehn Teams aus den fünf Vereinen des Stadtgebiets spielen dabei um den Wanderpokal.