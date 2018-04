Elisabeth Holtmann wird in diesen Tagen 95 Jahre alt. Als Älteste von drei Geschwistern ist sie als einzige noch am Leben. 1923 wurde sie in Kevelaer auf der Rheinstraße geboren. Ihr Vater arbeitete bei der Stadtverwaltung. Er war der erste Stadtdirektor von Kevelaer und unter anderem Träger des Bundesverdienstkreuzes.

Sie selbst wurde medizinisch-technische Assistentin in Bad Salzuffen und Lippstadt. Später wechselte sie zur Deutschen Bundespost.

Bis ins hohe Alter beteiligte sich Elisabeth Holtmann am Vereinsleben ihres Kegelklubs „Die lustige Elf“ und hält sich bis heute geistig fit durch Rommé, Kreuzworträtsel, Lesen und Buchstabenknobeln.