Förderantrag für soziale Projekte stellen

Auf die Plätze, fertig, Förderantrag stellen: Die Sankt-Martinus-Stiftung stärkt seit zwölf Jahren das soziale Miteinander in der Region und hilft unbürokratisch Menschen in Not.

Hierzu unterstützt die Stiftung soziale Projekte, Einrichtungen und Gruppen im gesamten Südkreis Kleve. Zuletzt förderte die Stiftung im vergangenen Jahr unter anderem ein Repair-Café, ein inklusives Spielplatzprojekt sowie ein Digitalisierungsprojekt mit Seniorinnen und Senioren.

Insgesamt hat die Sankt-Martinus-Stiftung seit ihrer Gründung bereits mehr als 100 Projektmaßnahmen unterstützt. Jetzt gilt es, die Sommerpause für die Entwicklung kreativer Projektideen zu nutzen, denn ab sofort können neue Förderanträge an das Kuratorium der Stiftung gerichtet werden.

Ob Vorhaben zu gemeinsamen Unternehmungen von behinderten und nicht behinderten Menschen oder interkulturelle Begegnungen, ob ambulante Hospizgruppe oder eine Freizeitmaßnahme für bedürftige Kinder oder Qualifizierungsmaßnahmen von engagierten Menschen zum Wohle Benachteiligter – viele Projekte sind denkbar.

Für alle Projektideen gilt: Antragsfrist ist der 15. September 2020. Die Projektträger werden voraussichtlich Ende Oktober 2020 über die Auswahl der bewilligten Projekte informiert. Für weitere Rückfragen steht Gerrit Hermans als Ansprechpartner der Stiftung per Mail oder telefonisch unter Tel. 02831/9395-96 zur Verfügung. Nähere Informationen und das Antragsformular finden Sie unter www.sankt-martinus-stiftung.de.