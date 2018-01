Mit vereinten Kräften gingen Bürgermeister Dr. Dominik Pichler (3.v.r.), Bauherren und Vertreter der IG-Hauptstraße ans Werk. Mit ihrem 1. Spatenstich begannen jetzt die Umbaumaßnahmen in der Kevelaerer Innenstadt. Zum Start der Stadtkernerneuerung werden aber nicht nur Pflastersteine aufgenommen und alte Kanäle ausgehoben. Es gibt auch gleich was zu Feiern. Am Freitag, 19. Januar, steigt von 16 bis 18 Uhr das Baustellenfest „Hauptstraße“ bei der Metzgerei Moeselaegen. „Das Angrillen findet bei jedem Wetter statt“, versichert der Bürgermeister. „Egal ob Regen, Wind oder Schnee.“

Mehr über die Bauphase nach dem 1. Spatenstich gibt’s im KB und in Kürze hier im Internet.