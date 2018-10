Große Unterstüzung für Copceac

Wieder mal eine sehr erfolgreiche Aktion war die Kleidersammlung der kfd St. Antonius Kevelaer für bedürftige Menschen in Moldawien. Ab dem frühen Morgen herrschte geschäftiges Treiben im großen Saal des Antoniusheimes.

Berge gut erhaltener Textilien türmten sich vor den Frauen auf den Tischen. Doch mit munteren Sprüchen ging die Arbeit gut von der Hand. Viel Unterstützung ist nötig um eine solche Hilfsaktion durchzuführen. Daher nahmen die eifrigen KFD-Frauen auch gerne die Hilfe des starken Geschlechts in Anspruch, um die riesigen Packstücke auf Paletten zu befördern.

Mit vereinten Kräften waren nach zwei arbeitsreichen Tagen 97 Kartons mit 18,3 Kubikmeter Wäsche und Kleidung befüllt um per Lkw zur Sammelstelle nach Kamp-Lintfort befördert zu werden. Besonders freute sich Johannes Bröcheler, der die Copceac Aktion in Kevelaer mitorganisiert und getragen hat, auch über die großzügigen Geldspenden von insgesamt 1.271,85 Euro und dass so viele Menschen die Aktion unterstützen. Als aktives Mitglied des Fördervereins für Copceac weiß er, dass sie zur Begleichung der Transportkosten und für Hilfsprojekte vor Ort gute Verwendung finden.