Trinkflaschen für Erstklässler*innen

Alle Erstklässler*innen der Grundschulen in Kevelaer und den Ortschaften haben auch in diesem Jahr eine Trinkflasche zur Einschulung geschenkt bekommen. Insgesamt 265 Flaschen verteilten die Stadtwerke Kevelaer und die NiersEnergie an die I-Dötzchen.

Die beiden lokalen Wasser- und Stromversorger verfolgen mit dieser Aktion mehrere Ziele: Die Getränkebehälter können immer wieder verwendet werden und helfen so, Müll zu vermeiden und Ressourcen zu schonen. Zudem sollen die blauen Flaschen dazu anregen, mehr Wasser zu trinken – die gesunde Alternative zu zuckerhaltigen Säften und Softdrinks. Zum nunmehr sechsten Mal können sich Schulanfänger*innen über den Begleiter für Schule, Freizeit und Sport freuen.

„Unser Körper besteht zu etwa zwei Drittel aus Wasser, bei Kindern ist der Anteil noch höher. Für sie ist es also umso wichtiger, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Dabei ist Wasser der beste Durstlöscher“, erläutert Hans-Josef Thönnissen (Betriebsleiter der Stadtwerke) die Überlegung, die die Stadtwerke Kevelaer und die NiersEnergie zur Aktion „Trinkflaschen für Erstklässler“ führte. Schließlich sei gesunde Ernährung der Grundstein für eine erfolgreiche körperliche und geistige Entwicklung. „Als Anbieter von ausschließlich ‚grünem Strom‘ ist uns der Schutz der Umwelt ein besonderes Anliegen. Auch hier punkten unsere langlebigen Trinkflaschen und helfen bei der Müllvermeidung und Energieeinsparung“, ergänzt Wolfgang Toonen von den Stadtwerken.

Die Getränkeflaschen sind spülmaschinenfest und frei von Weichmachern.