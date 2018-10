Am Samstag, 29. September 2018, gegen 21 Uhr geriet am Hungerwolfsweg im Achterhoek ein Bauwagen in Brand. Eine Spaziergängerin hatte das Feuer bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Der Bauwagen stand auf einem Grundstück an einem Teich. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Bauwagen brannte vollständig aus. Vermutlich war das Feuer durch unbekannte Personen vorsätzlich oder fahrlässig gelegt worden.

Hinweise erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.