Helma hilft den Senior*innen

Vor rund drei Monaten hat das Seniorenberatungsbüro „Helma hilft“ des AWO Kreisverbands Kleve e.V., seine Arbeit in Kevelaer aufgenommen. In dieser Zeit fanden schon einige Beratungen vor Ort und in Form von Hausbesuchen statt. Außerdem gab es viele Gespräche mit unterschiedlichen Netzwerkpartner*innen weiterer Träger*innen, die sich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Seniorenbüro freuen.

Dazu gehören regional tätige Institutionen wie der Klostergarten und die Sozialberatungsstelle des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer e.V., die Diakonie im Kirchenkreis Kleve e.V. oder der AWO Ortsverein in Kevelaer.

Aber auch überregional tätige Institutionen sind mit am Start, wie der Landesverband der Alzheimer Gesellschaften NRW e.V., mit dem das Seniorenbüro „Helma hilft“ gemeinsam „Leben mit Demenz“ Schulungskurse für Angehörige und Interessierte in den Räumlichkeiten an der Marktstraße 40 anbietet.

Tag der offenen Tür am 4. September

Aufgrund der Pandemie gab es bisher keine Möglichkeit, einen Tag der offenen Tür zu veranstalten. Dieser soll voraussichtlich am 4. September 2021 stattfinden, damit alle Interessierten die Möglichkeit haben, die Arbeit des Seniorenbüros „Helma hilft“, das Geheimnis um den Ursprung des Namens sowie die beiden Beraterinnen Nancy Kolling und Diana Pau persönlich kennenzulernen.