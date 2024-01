Stefan Verhasselt kommt nach Kevelaer

Mit seinem nagelneuen Kabarettprogramm kommt Stefan Verhasselt auf Einladung des Kulturbüros Niederrhein wieder nach Kevelaer. Am Freitag, 1. März, gastiert der gebürtige Straelener, den viele auch als WDR4-Moderator kennen, mit „Kabarett 6.0“ im Konzert- und Bühnenhaus.

Mit feinsinnigem und stellenweise richtig schrägem Humor „philosophiert“ sich Stefan Verhasselt dann wieder wortwitzig durch die Eigenarten und Absurditäten unserer Gesellschaft und zeigt auf, was wir Niederrheiner täglich so veran- und verunstalten. Alles ohne Kostüm und Kulisse, aber immer oberhalb der Gürtellinie und mit Empathie für seine Mitmenschen. Auf dass die Zuschauer nachher feststellen: „Genau so is et – wie bei uns zuhaus“.

Im neuen Programm geht‘s um Kühe im Home-Office, Hunde im Übergangsmäntelchen und künstliche Intelligenz im Kabarett. Man erfährt auch, warum Jugendliche keinen Spargel mehr essen, dafür aber alles in „Bowls“, wie es um uns herum um den Datenschutz bestellt ist und was am Niederrhein so alles „geht“. Das Programm lebt vom „Assoziationsprakesieren“ – eine Eigenschaft, die dem Niederrheiner in die Wiege gelegt zu sein scheint: Gerade noch grübeln wir darüber, wann wohl das nächste Mal die braune Tonne geleert wird, um uns im nächsten Moment dem Gerücht zuzuwenden, wer gerade im Sterben liegt. Schräg, aber schön (lustig) … Ein bisschen schwarzer Humor blitzt immer mal wieder auf.

Wer über sich selbst lachen kann, ist bei Stefan Verhasselt und seinem neuen Kabarett-Programm „6.0“ herzlich willkommen. Und das „herzlich“ ist bei ihm ehrlich gemeint. Denn, wie sagt der Kabarettist vom Niederrhein: „Mit euch ist es schöner!“

Weitere Infos: www.stefanverhasselt.de.

Karten ab € 25,50 gibt‘s hier: Tourist Information Kevelaer, Peter-Plümpe-Platz 12, Telefon: 02832-122991, Kulturbüro Niederrhein, Tickethotline 02821-24161, oder online über Reservix.