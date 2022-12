Angefangen hat alles mit dem Theaterchor Niederrhein e.V. – im Dezember singen sie wieder Christmas Carol Singers wieder unterwegs

Eifrig wird geschneidert: Die Carol Singers bei der Kostümprobe. Foto: gee

„Da müssen die Knöpfe noch ausgetauscht werden, Druckknöpfe springen auf beim ersten Atemholen.“ Gesagt und fast schon getan. Die „Carol Singers“ sind schon jetzt in Aktion bei ihren Vorbereitungen, nicht nur in ihren wöchentlichen Chorproben.

Ihre Kostüme schneidern sie selbst. An der Seite von Marloes Lammerts nähen Linda Kocken, Anne Kulcke, Nicolas Kostyra, Anne Sogbo und Petra Meiners. 34 Kostüme haben sie bisher erstellt in vielen interessanten Variationen: Kostüme wie zu Zeiten des 19. Jahrhunderts, als Charles Dickens lebte. Für die Augen und für die Ohren gibt es dann etwas, wenn die Carol Singers unterwegs sind in der Adventszeit in Kervenheim und Kevelaer. Die Termine stehen fest – jeweils samstags. Am 3. Dezember 2022 starten sie in Kervenheim um 13 Uhr, am 10. und 17. Dezember 2022 in Kevelaer jeweils um 14 Uhr.

Angefangen hatte alles mit dem Theaterchor Niederrhein e.V.. Zu den Gründerinnen des Vereins gehören maßgeblich auch Christina Derix und Marloes Lammerts. Schon mit 12 Jahren sang Lammerts in einem Chor in Arcen. Die Art und Weise dort hatte sie damals schon begeistert. Gemeinsam mit Christina Derix, der ersten Vorsitzend…