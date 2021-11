Bürger*innen spenden für Bürgerstiftung

Wer im September Bläsermusik hören wollte, der ging ins Forum Pax Christ zum Konzert des Ensembles „Brassfabrik 4.0“. Dort präsentierte die städtische Abteilung „Tourismus & Kultur“ in Kooperation mit der Pfarrgemeinde St. Marien vier Blasmusiker, die ihr Publikum von der ersten bis zur letzten Note zu begeistern wussten. Der Eintritt war für alle Besucher*innen frei – es wurde aber um Spenden gebeten, die einem guten Zweck zugeführt werden sollten.

Die Zuhörer*innen zeigten sich spendierfreudig, und so kamen 300 Euro zusammen, die jetzt der Bürgerstiftung „Seid einig“ von der Leiterin der Abteilung „Tourismus & Kultur“, Verena Rohde, an Stefan Jansen und Marcel Robens überreicht wurden.

Die Bürgerstiftung „Seid Einig“ wurde 2008 anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Gesellige Vereine Kevelaer gegründet. Ziel der Bürgerstiftung ist es, Kindern und Jugendlichen, denen es aus familiären oder finanziellen Gründen nicht gut geht, den Zugang zum gesellschaftlichen Leben in der Stadt und in ihren Ortschaften zu ermöglichen. Sie sorgt für die Möglichkeit der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und eröffnet so für viele Perspektiven für ihre Zukunft. Aus diesem Grund fiel es den Verantwortlichen leicht, gerade diese Vereinigung auszuwählen, um das gespendete Geld an die richtigen Stellen zu bringen.