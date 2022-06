Kevelaer wieder von oben sehen

In einem Jahr konnte es gar nicht stattfinden, im nächsten nur in abgespeckter Version. Nun dürfen sich die Fans des Kevelaerer Heißluftballon-Festivals freuen: Am 8. und 9. Juli 2022 kehrt das Event, mit Unterstützung der Volksbank an der Niers, wieder in den Solegarten St. Jakob zurück und hält ein abwechslungsreiches Programm bereit.

35 Ballonteams und acht Modellballöner reisen nach Kevelaer, um den niederrheinischen Himmel zu erobern. Mehrere Ballonstarts, das Nachtglühen, ein nostalgischer Jahrmarkt, der „Ballon am Kran“, Gastronomie und zum ersten Mal Hubschrauberrundflüge – das erwartet die Besucher*innen der traditionellen Veranstaltung in der Wallfahrtsstadt.

Ballonstarts und Rahmenprogramm

Am Freitag, 8. Juli, beginnt das Festival ab 16 Uhr im Solegarten St. Jakob. Neben einem kleinen, nostalgischen Jahrmarkt und einem breiten Angebot an Gastronomie, darf auch der „Ballon am Kran“ nicht fehlen.

Der erste Ballonstart ist dann für 19 Uhr geplant. Um 22 Uhr rüsten sich die Ballone erneut auf, bleiben aber am Boden und beleuchten sich selbst zum Takt der Musik. Das „Nachtglühen“ ist Jahr für Jahr immer wieder ein Highlight. Dafür werden, wie jedes Jahr, „Glühwürmchen“ gesucht, die am und im Ballonkorb stehen und hautnah erleben können, wie der Ballon leuchtet.

Weitere Starts finden Samstag, 9. Juli, um 5.30 und 19 Uhr statt. Im Anschluss ist ab 16 Uhr wieder buntes Treiben auf der Festivalwiese angesagt.

Wer die Ballone an den beiden Festival-Tagen verpasst hat, sieht vielleicht Sonntag, ebenfalls um 5.30 und 19 Uhr, noch den einen oder anderen Himmelsriesen über den Dächern Kevelaers. Für alle Starts ist gutes Ballon-Wetter die Voraussetzung. Bei Wind und Regen kann nicht gestartet werden. „Unser Mitorganisator und langjähriger Ballonpilot Michael Krämer berät sich vor jedem Start mit einem Wetterexperten, um die Starts zu planen“, erklärt Lisa Verhoeven vom Kevelaer Mar- keting.

Die größte Überraschung des Festivals dürften die geplanten Hubschrauber-Rundflüge sein. An beiden Festival-Tagen kann nicht nur mit dem Heißluftballon der Luftraum erkundet werden, ein Hubschrauber des Unternehmens „Agrarflug Helilift“ wird vom Hülspark-Stadion aus über Kevelaer aufbrechen und spannende Rundflüge im 15 Minuten-Takt anbieten.

Und die Hubschrauber sind nicht irgendwelche… Neben Rundflügen werden sie auch zur Waldbrandbekämpfung und Versorgung von Ölplattformen weltweit eingesetzt. Sogar bei „Cobra 11“ und „Mission Impossible“ sind sie bereits im Einsatz gewesen.

Tickets vorab im Rathaus erhältlich

Für 40 Euro pro Person können die Rundflüge bereits im Voraus gebucht werden. Eintrittskarten sind in der Tourist Information im Rathaus erhältlich. „Das Kevelaerer Heißluftballon-Festival ist ohnehin schon ein absolutes Highlight im Veranstaltungskalender und der ganzen Region. Die Hubschrauber-Rundflüge sind eine tolle Ergänzung zum bereits geplanten Programm“, sagt Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketing.

Auch Ballon-Gutscheine können in der Tourist Information erworben werden.

Weitere Informationen zum Event sind online auf www.kevelaer-tourismus.de oder auf den städtischen Kanälen auf Facebook und Instagram zu finden.