Die Eröffnung der Wallfahrtssaison war der erste große öffentliche Auftritt des Kevelaerer Wallfahrtsrektors Domkapitular Gregor Kauling. Zum ersten Mal seit Langem fand beim feierlichen Hochamt nicht wie gewohnt der Wechsel zum Forum Pax Christi statt, wo traditionell immer die Predigt des Bischofs gehalten wird. Wegen des kühlen, windigen Wetters blieb die Festgemeinde im Schutz der Marienbasilika.

Aber die Herzen hat auch der neue Pastor doch erwärmt und für sich gewonnen. „Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer gelungenen Wallfahrtseröffnung und Gottes Segen in Ihrem neuen Amt“, gratuliert ihm ein Mitbruder in Soutane. Viele Bewohner Kevelaers konnten dem neuen Pastor am 1. Mai direkt begegnen. Gemeinsam mit dem Aachener Bischof schüttelte er viele Hände und nahm sich Zeit für persönliche Begegnungen. Gewinnend, unkompliziert, herzlich, so kann man den neuen Pastor an St. Marien beschreiben.

Dass der Bischof von Aachen dieses Mal die Wallfahrt eröffnete, machte ihm besondere Freude, denn dort studierte Kauling zunächst Stadtplanung und fand in der Kaiserstadt seine Berufung zum Priester. Nun widmet er sich nicht Immobilien, sondern den Menschen und versucht, in ihren Herzen der Botschaft Jesu eine Wohnung zu bereiten.

Nachdem seine beiden Vorgänger nach nur wenigen Jahren zu Höherem berufen wurden, hoffen die Kevelaerer, dass ihnen dieser Pastor nun lange bleiben möge.