Mit der Pfarrei St. Marien ist Katharina Krysmann bereits von Kindheit an eng verbunden: So ging sie als Kleinkind zum dazugehörenden St.-Marien-Kindergarten, später besuchte sie die St.-Hubertus-Grundschule, ging 2004 an St. Marien zur hl. Kommunion und ist seitdem ohne Unterbrechung Messdienerin in der Wallfahrtspfarrei.



Mit der Pfarrei St. Marien ist Katharina Krysmann bereits von Kindheit an eng verbunden: So ging sie als Kleinkind zum dazugehörenden St.-Marien-Kindergarten, später besuchte sie die St.-Hubertus-Grundschule, ging 2004 an St. Marien zur hl. Kommunion und ist seitdem ohne Unterbrechung Messdienerin in der Wallfahrtspfarrei. Seit ihrem 16. Lebensjahr ist sie auch in der Betreuerrunde, seit letztem Jahr ist sie Obermessdienerin von St. Marien. Beruflich arbeitet die 22-Jährige heute als Erzieherin im St.-Marien-Kindergarten.

Auch wenn sie heute in Wetten wohnt, ist sie mit St. Marien engstens verbunden. Regelmäßig treffen sich die einzelnen Messdienergruppen von St. Marien zu den Gruppenstunden im Jugendtreff an der Amsterdamer Straße oder auch in „Pastors Garten“.

Im Moment gibt es zehn Ministrantengruppen. Alle 14 Tage gibt es eine Betreuerrunde, zu der auch immer Kaplan Christoph Schwerhoff kommt. Aktuell gibt e…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.