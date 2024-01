Weihnachts-Jubiläumskonzert

Die Kirchenchöre von St. Antonius Kevelaer und St. Antonius Kervenheim feierten in 2023 ihr 150-jähriges Chorbestehen. Aus diesem Anlass hatten die Chormitglieder zu einem gemeinsamen Weihnachtskonzert in die Pfarrkirche in Kevelaer eingeladen.

Von den Sängerinnen und Sängern wurden mehrstimmige Weihnachtslieder gesungen, unter anderem aus der Pastoralen Messe von Colin Mawby das Gloria, das Sanctus und das Benedictus. Cornelia Becken, die mit der Querflöte die Chöre begleitete, spielte mit Christian Franken am Klavier die Sonate in E-Dur von Johann Sebastian Bach.

Die zahlreichen Besucher waren eingeladen, viele bekannte Weihnachtslieder, die an der Seifert-Orgel von Rafael Marihart begleitet wurden, mitzusingen. Es herrschte eine festlich-fröhliche Stimmung in der Kirche. Der Wunsch nach einer Zugabe wurde gerne erfüllt mit dem Lied „Der mich trug“ von Huub Osterhuis (Text) und Tom Löwenthal (Musik).

Die Gesamtleitung des Konzertes lag bei Christian Franken, der Chorleiter beider Chöre ist.