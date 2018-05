Nicht, wie in einer Sage berichtet, stand eine Rauchsäule über der Spitze des Kirchturms von St. Petrus Wetten, die sich bei genauem Hinsehen als „Et sin mehr all Knoase!“entpuppte. Erstmals aber sahen sich die Wettener genötigt, gegen eine dieser Spezies mit brachialer Gewalt vorzugehen: Mit Gewehren wurde auf eine einzelne Knoas geschossen, die sich direkt vor der Kirche befand.



Alle Wettener eingeladen

Die Feierlichkeiten anlässlich seiner 375 Jahre lange Geschichte, an die sich der wohl älteste Wettener Verein, die „St. Petrus Bruderschaft Wetten 1643 e.V.“ erinnern wollte, wurden mit einem Knoaseschießen eröffnet. Zu der Veranstaltung hatte die Bruderschaft alle Wettener Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Natürlich ging es nicht u…

