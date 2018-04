Die Union Wetten muss in der Kreisliga A weiter um den Klassenerhalt zittern. Nach der 0:2-Niederlage am Mittwoch gegen Auwel-Holt musste die Mannschaft von Trainer Marcel Lemmen sich auch am Sonntag dem SV Straelen II mit 1:3 geschlagen geben. In der Tabelle gingen die drei Punkte damit an den direkten Konkurrenten der Schwarz-Weißen, die vier Spieltage vor Schluss wieder den Relegationsplatz belegen. Der Abstand auf den FC Concordia Goch, der auf einem direkten Abstiegsplatz steht, beträgt dabei zwei Zähler, während das rettende Ufer derzeit drei Punkte entfernt liegt.