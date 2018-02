Wer meint, den ganz normalen Wahnsinn der Deutschen Bahn in Gänze zu kennen, und glaubt, sich vorstellen zu können, was ausgesprochen tollpatschige Ganoven so anstellen, der sollte Gast beim Theaterverein „Gemütlichkeit 1879“ im Saal Brouwers werden.

Die Vollblutschauspieler vom 139-jährigen Traditionsverein zeigen im Lustspiel „Stress im Champus-Express“ ihre Sicht auf diese Spezies. Ein Irrenhaus auf Schienen. Diese spritzige Komödie scheint der Theatergruppe formlich auf den Leib geschrieben zu sein. Überzeugen Sie sich persönlich davon.

Das Stück bietet den Schauspielern extrem viel Raum, ihre handfest humorige Schauspielkunst zu zeigen. Das Stück selbst ist wunderbar geeignet, für einen kurzweiligen und gemütlichen Theaterabend. Die neuen und altbekannten Darsteller werden im April für wahre Lachsalven sorgen. Die Proben laufen auf vollen Touren. Michaela Leisten und Susanne Lembert führen Regie und freuen sich über die wöchendlichen Fortschritte und Leistungen der Spielerinnen und Spieler.

Die Bühnenplanung und Gestaltung ist bei diesem Stück eine ganz besondere Herausforderung. Es muss ein Bordbistro im Champus-Express gebaut und gestaltet werden. „Aber wir haben die richtigen Meister vor Ort“, versichert der Vorsitzende Erich Derricks. „Clemens Spittmann, Peter Koppers und Clemens Douben haben sich viele Gedanken gemacht und das Bühnenbild wird wieder ein besonderer und attraktiver Mittelpunkt bei dieser Aufführung sein.“#