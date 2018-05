Der Jubel war groß, als Josef Claßen den Vogel abschoss, und das war nicht nur wörtlich zu verstehen: Nicht nur, dass er im Jubiläumsjahr der St.-Petrus-Bruderschaft Wetten, die ihr 375-jähriges Bestehen feiert, die Königswürde erlangte; am Vorabend war er bereits 1. Knoasekönig geworden (s. Bericht unten). Die Bruderschaft hat also einen Doppel-Jubelkönig, der es verdient hat, so wie es viele der ersten Gratulanten ihrem Schützenbruder zusprachen.

Abschied vom alten König

Der alte König Heinz-Peter Paeßens mit seinen Ministern Oliver Langanke und Erwin Tekat war zu Beginn des Tages in allen Ehren verabschiedet worden, und in einer Schützenandacht bereitete man sich auf das Kommende vor. Präses der Bruderschaft Berthold Steeger leitete die Andacht und wies auf den Grundgedanken der Bruderschaft hin: Glaube, Sitte, Heimat…

